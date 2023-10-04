الاحتلال يغلق المحلات التجارية في حوارة
التاريخ
10/4/2023 7:12:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحلات التجارية، وسط بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة.
وفا
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