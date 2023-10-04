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الاحتلال يغلق المحلات التجارية في حوارة

10/4/2023 7:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحلات التجارية، وسط بلدة حوارة، جنوب نابلس.


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة.

وفا


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