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تضامن: 23.3% نسبة تولّي النساء مناصب في السلك الوزاري

10/4/2023 7:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالزيادة في نسبة تولّي النساء في السلك الوزاري إلى 23.3 % في التعديل الوزاري السابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد دخول وزيرتين من ذوات الخبرة والكفاءة هما ناديا الروابدة لتولي حقيبة وزارة العمل، والمهندسة وسام التهتموني لتولي حقيبة وزارة النقل، بعد أن كانت نسبتهنّ في التعديل الوزاري السادس 18.5%، وبدخول الروابدة و التهتموني ارتفع عدد الوزيرات إلى 7 بعد أن كان 5.
ورصدت "تضامن" نسب مشاركة الأردنيات في السلك الوزاري منذ العام 2008، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغت أعلى نسبة 24.4% عام 2019، علمًا بأن أدنى نسبة وصلت إليها هذه المشاركة 7.4% كانت عام 2011.
وأشارت الى أن الرؤى الملكية في التحديث الاقتصادي تهدف إلى مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية من 14% إلى 37% خلال 10 سنوات القادمة من خلال استراتيجية تمكين المرأة اقتصادياً.
وقالت، إن مشاركة النساء في مواقع صناعة القرار هو حق تدعمه الإرادة السياسية العليا والقوانين الوطنية والمرجعيات الدولية ذات العلاقة، وأن ارتفاع نسبة مشاركة النساء الأردنيات في السلك الوزاري، وتوليهنّ مناصب وزارية، تترجم الرؤى الملكية في تمكين المرأة وتعزيز وجودها في المواقع القيادية، وهو ما جسدته التعديلات الدستورية التي أُدخلت مؤخرًا على الدستور الأردني.
ودعت الجمعية مختلف المؤسسات في المملكة الى الاستثمار بقدرات النساء، والاستفادة من خبراتهن في توليهن المناصب القيادية .




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