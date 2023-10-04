الامن العام : وفاة طفلة سقطت من الطابق الخامس بعمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرضت طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة "من الجنسية المصرية" للسقوط من منزل ذويها بالطابق الخامس في منطقة ابو نصير بالعاصمة عمان مما ادى الى وفاتها على الفور .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم الكشف على الجثة من قبل المدعي العام وتم نقلها الى الطب الشرعي في مستشفى الجامعة الاردنية لبيان سبب الوفاة .
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