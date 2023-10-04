الاحتلال يمنع وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي عن دبلوماسيين أوروبيين اليوم الاربعاء.



وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا الأراضي المحتلة في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية في المناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لجولة كهذه.



وأوضحت المصادر الأوروبية، أن سلطات الاحتلال غيرت سياستها على خلفية سياسية داخلية، فيما زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سبب القرار أمني.



وصعدت حكومة نتنياهو الحالية اليمينية المتطرفة عمليات هدم البيوت وتهجير سكان قرى بدوية من بيوتهم في هذه المناطق، بادعاء أن المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب اتفاقيات أوسلو، رغم أنها تشمل الأراضي التي هدفها توسيع مناطق السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية.

بترا