فصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظتي الكرك والعقبة غداً - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، عن مناطق في محافظتي الكرك والعقبة، يوم غدٍ الخميس.



وبيّنت الشركة، في إعلانها المنشور عبر فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن الفصل في العقبة سيتم على خط وادي عربة، وسوف يستمر من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً.



وأضافت أن الفصل عن مناطق في الكرك، سيتم على مغذي الحوية، ويشمل مناطق( كمنة / جوزا / عي / كثربا) وسيستمر من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.