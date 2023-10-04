فصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظتي الكرك والعقبة غداً - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، عن مناطق في محافظتي الكرك والعقبة، يوم غدٍ الخميس.
وبيّنت الشركة، في إعلانها المنشور عبر فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن الفصل في العقبة سيتم على خط وادي عربة، وسوف يستمر من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً.
وأضافت أن الفصل عن مناطق في الكرك، سيتم على مغذي الحوية، ويشمل مناطق( كمنة / جوزا / عي / كثربا) وسيستمر من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.
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