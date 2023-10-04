المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات إم جي في الأردن تعزز اسطول MGT60 عبر اتفاقية تعاون تضم 70 بيك -أب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعزيزاً للعلاقة القائمة بين المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي " في الأردن وإحدى الجهات الأردنية الكبرى والتي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، يسر الشركة المعاصرة تسليم أسطول من بيك-أب“MGT60” 2023 من خلال إتفاقية تعاون تضم 70 بيك-أب.إذ تعتبر المعاصرة من أوائل الدول العربية التي أعلنت بشكل رسمي عن انضمام بيك-اب T60 لأسطول سياراتها المتوفرة في المملكة من سيارات العلامة التجارية العريقة "إم جي".

وأهم ما يميز MG T60 الجديد الذي يعد استكمالاً للموديلات الفريدة والعريقة من العلامة التجارية البريطانية MG، قوته الجبارة، وفي الوقت ذاته رشاقة وانسيابية أدائه على الطرق مهما كانت تضاريسها إن كانت متعرجة أو وعرة وحتى لو كانت صعبة وشديدة الميلان والانحدار، بل يمكن القول هو مخصص لمثل هكذا طرقات.

وحصوله على أعلى درجة في تاريخ السيارات في اختبار الأصطدام (ANCAP)، وفاز بتصنيف (ANCAP Safety Rating) للسلامة من فئة الخمس نجوم، ليصبح أول بيك-أب يحصل على هذا اللقب.

كما احتل البيك – أب T60 المرتبة الأولى في مسابقات شاحنات (PLA) بالإضافة الى نجاحه الباهر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ، حيث نال جوائز تقديرية كجائزة (QCOTY) في دولة قطر كأفضل بيك-أب خفيف.

وبهذا حقق مبيعات مبهرة وصلت الى اكثر من 20,000 ألف حبة لغاية الأن من خلال الفوز في مناقصات الأساطيل للشركات والمؤسسات الكبرى في المنطقة مما يثبت تنافسية وجاذبية هذا الطراز الجديد المتعدد الاستعمالات.

يتوفر MG T60 بمحركين؛ الأول يعمل بالبنزين بسعة 2.4 لتر بقوة تصل إلى 136 حصانا وعزم دوران يصل في حده الأقصى إلى 200 نيوتن/متر، أما المحرك الثاني فهو يعمل بالديزل بسعة 2.8 لتر مع شاحن توربني بقوة تصل 150 حصانا وعزم دوران يصل في حده الأقصى إلى 360 نيوتن/متر، وكلاهما متصل بنظام ناقل حركة يدوي من 5 سرعات و6 سرعات على التوالي، إضافة لتوفره بنظامي دفع 4×2 و4×4.

نحن نتحدث عن تصميم يلبي متطلبات السائقين سواء بالشكل الخارجي أو بفعالية الأداء أثناء القيادة السلسة والقوية والآمنة