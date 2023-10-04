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الامن يكشف تفاصيل اشتعال النار بجسد مواطن بعمان

10/4/2023 7:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اسعف الى مستشفى البشير الحكومي شخص يبلغ من العام (54) سنة جراء اصابته بحروق في جسده اثناء وجوده في منطقة وادي الرمم .
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان حالته قيد العلاج وتم فتح تحقيق في الحادث .

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