الامن يكشف تفاصيل اشتعال النار بجسد مواطن بعمان
التاريخ
10/4/2023 7:12:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اسعف الى مستشفى البشير الحكومي شخص يبلغ من العام (54) سنة جراء اصابته بحروق في جسده اثناء وجوده في منطقة وادي الرمم .
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان حالته قيد العلاج وتم فتح تحقيق في الحادث .
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