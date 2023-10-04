إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى شخص في أميركا.. وترامب يغادر القائمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدّر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قائمة أغنى 400 مواطن في الولايات المتحدة، التي تضعها سنويا مجلة فوربس.



قدرت فوربس ثروة مالك " منصة إكس" وشركة "تسلا" بـ ( 251 مليار دولار) وهو ما يعادل تقريباً رقم العام الماضي، عندما تصدر ماسك هذه القائمة.



وجاء في المركز الثاني مؤسس شركة "أمازون" الأميركية جيف بيزوس، برصيد (161 مليار دولار)، وفي المركز الثالث أحد مؤسسي شركة "أوراكل" لاري إليسون، برصيد (158 مليار دولار)، فيما حل في المركز الرابع رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي" وارن بافيت (121 مليار دولار)، وفي الخامس، أحد مؤسسي شركة "غوغل" لاري بيج (114 مليار دولار).



واحتل مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، المركز السادس برصيد ( 111 ) مليار دولار.



وغادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قائمة "فوربس 400"، حيث تقدر ثروته عند ( 2.6 ) مليار دولار، بانخفاض ( 600 ) مليون دولار عن العام الماضي.



وتشير "فوربس" إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى 400 أميركي زادت بمقدار ( 500 ) مليار دولار مقارنة بالعام الماضي. العربية نت