الامن : فتح حركة السير في منطقة نفق الملتقى
التاريخ
10/4/2023 7:12:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير انه قد تم فتح حركة السير وعودة حركة المركبات بمنطقة نفق الملتقى للسير المتجه نحو دوار النهضة .
وفي وقت سابق قالت إدارة السير إنه تم تحويل حركة المركبات القادمة من داخل نفق الملتقى للسير المتجه نحو دوار النهضة
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