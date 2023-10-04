السعودية الثانية عالمياً بنمو عدد السياح خلال أول 7 أشهر من 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة السياحة السعودية، عن حصول السعودية على المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الوافدين، خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.



وسجلت السعودية نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر أيلول الماضي.



وتأتي هذه النتائج كمتابعة لما حققته السعودية في قطاع السياحة، والتي كان آخرها استضافة فعاليات يوم السياحة العالمي، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض . العربية