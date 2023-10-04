السعودية الثانية عالمياً بنمو عدد السياح خلال أول 7 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة السياحة السعودية، عن حصول السعودية على المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الوافدين، خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.
وسجلت السعودية نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر أيلول الماضي.
وتأتي هذه النتائج كمتابعة لما حققته السعودية في قطاع السياحة، والتي كان آخرها استضافة فعاليات يوم السياحة العالمي، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض . العربية
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