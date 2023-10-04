MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن "خبرين جيدين لنظام كييف" على حد تعبيره، من المجلس الأوروبي وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، يحمل نبرة سخرية واضحة، حيث كتب:



خبران جيدان لنظام كييف



أولا: اعترف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بأن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن دولة أتباع بانديرا ستستمر حتى ذلك الحين.



ثانيا: لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يتم إقالة رئيس مجلس النواب، وعلى وجه التحديد، بسبب تعاطفه مع سلطات كييف، والتنازلات في الميزانية لتمويل أنصار بانديرا. لا شك أن ذلك مدعاة للفخر، لأن الاختيار كان بين حل العديد من المشكلات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة دعم النازيين الجدد.



فقط بقي التنويه على أنه لم يتبق من المال سوى ما يكفي لشهرين.

RT