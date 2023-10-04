رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نائب الأمين المساعد لحلف الناتو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب الأمين المساعد لحلف الناتو خافيير كولومين والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف علاقات التعاون العسكري، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة بين الجانبين.
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