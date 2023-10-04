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العمل: إجراءات لاسترداد 483 ألف دينار من الاموال العامة

10/4/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة تتابع مع الجهات الرقابية ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل للعمل على إسترداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة والتي تم توزيعها على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو.
وأضاف الزيود أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات، مؤكدا أن الوزارة حريصة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموال عامة بموجب أحكام التشريعات النافذة.

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