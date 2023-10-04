شاهد مقطع فيديو متداول لأخطبوط يقتحم مرأبا للسيارات في قطر.. فما حقيقته؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق أخطبوطا حقيقيا يقتحم مرأبا للسيارات في قطر ويصعد على سيارة، فما حقيقته؟



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أخطبوط ضخم يدخل مرأب سيارات ويطبق على سيارة بيضاء اللون ويحطمها، وحظي الفيديو بعشرات المشاركات من صفحات عدة، حيث صدق كثيرون أنه حقيقي فيما أكد آخرون أنه غير صحيح ومركب.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه وعن طريق البحث، تم التحقق من أن الفيديو نشر في موقع“ريديت” وتظهر عليه علامة مائيّة باسم“Ghost3dee”، حيث تعود هذه العلامة المائية لفنان رقمي مقيم في قطر يدعى أليكساندر، متخصّص بالتصاميم الرقمية والمؤثرات البصرية.



وباستطاعة رواد مواقع التواصل مشاهدة أعماله على صفحاته في مواقع إنستغرام ويوتيوب وتيك توك، ومن بينها فيديو الأخطبوط نفسه الذي زعم ناشروه أنه حقيقيّ.

روسيا اليوم