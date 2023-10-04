فاينانشيال تايمز: أوكرانيا ستحصل على 186 مليار يورو فور انضمامها للاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت "فاينانشيال تايمز" نقلا عن ميزانية الاتحاد الأوروبي، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعطي كييف حق الحصول على حوالي 186 مليار يورو خلال 7 سنوات.



وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوة ستسفر عن اضطرار بعض دول الاتحاد لضخ أموال في الموازنة الأوروبية أكثر مما تحصل عليه منها.

ووفقا للصحيفة، سيكون لأوكرانيا الحق في الحصول على 96.5 مليار يورو بموجب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي على مدى سبع سنوات.



وتدل التقديرات على أن ذلك سيقلل حجم الإعانات الزراعية لأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بنحو 20%.



وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل كييف على 61 مليار يورو على شكل أموال تهدف إلى تحسين البنية الأساسية في الدول الأعضاء الأكثر فقرا.



وهذا سيحرم جمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا وسلوفينيا وقبرص ومالطا من إعانات مماثلة.



وتابعت: "ستصبح أوكرانيا التي تملك 41.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، أكبر المتلقين للمساعدات من الاتحاد الأوروبي، مما سيقصي فرنسا إلى المركز الثاني".

RT