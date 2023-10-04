التعليم العالي: إعلان نتائج طلبات إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن إعلان نتائج طلب إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر خلال 48 ساعة .
وأكد الخطيب لـ"الوكيل الإخباري" أن الليلة ينتهي موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى ولا تمديد .
كما ينتهي مساء اليوم الأربعاء موعد تقديم الطلبات الإلكترونية الخاصة بالانتقال من تخصص إلى آخر، أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، وموعد تقديم الطلبات لفئة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفقا لوحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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