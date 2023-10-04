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التعليم العالي: إعلان نتائج طلبات إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر خلال 48 ساعة

10/4/2023 6:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن إعلان نتائج طلب إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر خلال 48 ساعة .
وأكد الخطيب لـ"الوكيل الإخباري" أن الليلة ينتهي موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى ولا تمديد .
كما ينتهي مساء اليوم الأربعاء موعد تقديم الطلبات الإلكترونية الخاصة بالانتقال من تخصص إلى آخر، أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، وموعد تقديم الطلبات لفئة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفقا لوحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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