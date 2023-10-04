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شاهد : احتراق مركبة بعمان وتحويل حركة السير بمنطقة دوار النهضة - فيديو

10/4/2023 6:10:09 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - حوّلت إدارة السير المركزية السير المتجه نحو دوار النهضة إلى إشارات السابع، في عمّان، بعد احتراق مركبة داخل نفق الملتقى، ظهر اليوم.
وأوضحت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن كوادرها متواجدة في الموقع، للتعامل مع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها.
ودعت السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.

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