شاهد : احتراق مركبة بعمان وتحويل حركة السير بمنطقة دوار النهضة - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - حوّلت إدارة السير المركزية السير المتجه نحو دوار النهضة إلى إشارات السابع، في عمّان، بعد احتراق مركبة داخل نفق الملتقى، ظهر اليوم.
وأوضحت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن كوادرها متواجدة في الموقع، للتعامل مع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها.
ودعت السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.
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