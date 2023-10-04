عبيدات رئيسا لكتلة العهد النيابية

عبيدات رئيسا لكتلة العهد النيابية
التاريخ
10/4/2023 6:10:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توافقت كتلة العهد النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور توفيق المراعية، على تشكيل مكتبها الدائم.
واختارت الكتلة، النواب: يحيى عبيدات رئيسًا، وناجح العدوان نائبًا للرئيس، وإسلام الطباشات مقررًا، ومحمد العبابنة ناطقاً إعلامياً، ومحمد بني ياسين ممثلا للكتلة لدى المكتب التنفيذي في مجلس النواب.
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