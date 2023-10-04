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صحة الزرقاء: حملة تطعيم طلبة مدارس جبل طارق لا علاقة لها بـالحصبة

10/4/2023 6:10:03 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد مدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح ، أن حملة تطعيم طلبة مدارس منطقة جبل طارق اليوم الأربعاء، لا علاقة لها بمطاعيم الحصبة (MR) .

وأوضح عبدالفتاح في حديثه عبر إذاعة الأمن العام، إن حملة التطعيم الحالية تتبع مطاعيم الطب العام الروتينية لطلبة صفوف الرابع والسابع ومطعوم الكزاز للصف العاشر، مشيرا إلى أن هذه المطاعيم مدرجة بحسب برنامج الصحة المدرسية المعتاد من خلال وزارة الصحة.

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