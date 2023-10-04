صحة الزرقاء: حملة تطعيم طلبة مدارس جبل طارق لا علاقة لها بـالحصبة

(MENAFN
- Amman Net) أكد مدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح ، أن حملة تطعيم طلبة مدارس منطقة جبل طارق اليوم الأربعاء، لا علاقة لها بمطاعيم الحصبة (MR) .
وأوضح عبدالفتاح في حديثه عبر إذاعة الأمن العام، إن حملة التطعيم الحالية تتبع مطاعيم الطب العام الروتينية لطلبة صفوف الرابع والسابع ومطعوم الكزاز للصف العاشر، مشيرا إلى أن هذه المطاعيم مدرجة بحسب برنامج الصحة المدرسية المعتاد من خلال وزارة الصحة.
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