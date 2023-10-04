صحة الزرقاء: حملة تطعيم طلبة مدارس جبل طارق لا علاقة لها بـالحصبة

وأوضح عبدالفتاح في حديثه عبر إذاعة الأمن العام، إن حملة التطعيم الحالية تتبع مطاعيم الطب العام الروتينية لطلبة صفوف الرابع والسابع ومطعوم الكزاز للصف العاشر، مشيرا إلى أن هذه المطاعيم مدرجة بحسب برنامج الصحة المدرسية المعتاد من خلال وزارة الصحة.

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