ولاية فيكتوريا الأسترالية تشهد حرائق غابات وفيضانات في 24 ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) سيدني/PNN- بعد أقل من 24 ساعة على فرار السكان من أجزاء في ولاية فيكتوريا في أستراليا من حرائق الغابات حذرت السلطات الأربعاء من حدوث فيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تتساقط على ألسنة اللهب وترفع منسوب المياه في الأنهار بالولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي فإن من المتوقع حدوث فيضانات في ظهيرة يوم الأربعاء في شمال شرق فيكتوريا حين تغمر الأمطار أجزاء من الولاية التي أتت النيران على نحو 17000 هكتار فيها حتى الثلاثاء.

وأنقذت فرق التعامل الأولي مزارعا في المنطقة التي حوصر فيها بعدما قاد سيارته عبر مياه الفيضانات، وفقا لما ذكره ضابط العمليات تيم ويبوش في خدمة الطوارئ بولاية فيكتوريا.

وأضاف الضابط أن أجزاء من الولاية استقبلت ما يصل إلى 150 ملليمترا من مياه الأمطار، أي ما يقرب من ثمانية أضعاف متوسط الولاية في سبتمبر/ أيلول، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الأربعاء.

وقال ويبوش“لحسن الحظ شهدنا سقوط بعض الأمطار على هذين الحريقين”.

وأضاف“لكن خلال الأربع وعشرين إلى الثماني وأربعين ساعة المقبلة ستكون السيول والفيضانات النهرية هي الخطر الرئيسي حقا. لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية، يجب على الناس أن يكونوا حذرين”.

جاء المطر على غير العادة في فصل الربيع الجاف في أستراليا والذي بدأ في سبتمبر/ أيلول. وكان الشهر الماضي هو الأكثر جفافا على الإطلاق، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية، حيث انخفض هطول الأمطار بنسبة 71 بالمئة عن متوسط الفترة من 1961 إلى 1990.

وتعمل قوات مكافحة الحرائق على احتواء حرائق الغابات في منطقتين بولاية فيكتوريا، لكن السلطات قالت إنه لا يوجد خطر مباشر على السكان.

(رويترز)



