خطأ طريف.. نشر أسماء الفائزين بنوبل للكيمياء عن غير قصد

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نشرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن غير قصد، أسماء ثلاثة علماء قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، على الرغم من أن المعهد الذي يمنح الجائزة قال إن القرار لن يعلن قبل ساعات.

ونشرت صحيفة افتونبلاديت اليومية نسخة من رسالة بريد إلكتروني قالت إنها من الأكاديمية وورد فيها أسماء الفائزين وهم مونجي جي. باوندي ولويس إي. بروس وأليكسي آي. إكيموف.

وكتبت الأكاديمية في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقا لصحيفة داجينز نيهتر السويدية اليومية "جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023

تنمح تقديرا لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها".

لكن يوهان أكفيست رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية قال لرويترز "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم. اجتماعنا يبدأ الساعة 0930 بتوقيت وسط أوروبا (0730 بتوقيت غرينتش) لذلك لم يتم اتخاذ قرار بعد. ولم يتم اختيار الفائزين".

موعد الإعلان

ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء لهذا العام الساعة 1145 بتوقيت وسط أوروبا (0945 بتوقيت غرينتش).

ووفقا للبيان، تستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح الليد وشاشات التلفزيون، وتستخدم أيضا لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية وفي استخدامات أخرى.

هوية الفائزين

وباويندي أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبروس أستاذ فخري في جامعة كولومبيا، بينما يعمل إكيموف في شركة نانوكريستالز تكنولوجي.

وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (990019 دولارا).