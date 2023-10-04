13.2 % انخفاض على قيمة الشيكات المتداولة الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - انخفضت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن، مع نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 13.2%، مقارنة مع شهر آب الذي سبقه، لتصل قيمتها إلى 3.194 مليار دينار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن 474 ألف شيك متداول في شهر أيلول الماضي، بانخفاض نسبته 21% عن آب الذي سبقه، كما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية بنسبة 17.4%، مع أيلول الماضي، مقارنة مع آب الذي سبقه لتصل قيمتها إلى 54.3 مليون دينار.
وانخفضت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب فنية بنسبة 11% في أيلول الماضي مقارنة مع آب الذي سبقه لتصل قيمتها إلى 30.6 مليون دينار.
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