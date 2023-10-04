13.2 % انخفاض على قيمة الشيكات المتداولة الشهر الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن، مع نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 13.2%، مقارنة مع شهر آب الذي سبقه، لتصل قيمتها إلى 3.194 مليار دينار.



وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن 474 ألف شيك متداول في شهر أيلول الماضي، بانخفاض نسبته 21% عن آب الذي سبقه، كما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية بنسبة 17.4%، مع أيلول الماضي، مقارنة مع آب الذي سبقه لتصل قيمتها إلى 54.3 مليون دينار.



وانخفضت قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب فنية بنسبة 11% في أيلول الماضي مقارنة مع آب الذي سبقه لتصل قيمتها إلى 30.6 مليون دينار.

