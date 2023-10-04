حمدان بن محمد يوجه بالعمل على مهمة القمر الاصطناعي «فاي 2»

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فريق

مركز محمد بن راشد للفضاء بالعمل على مهمة القمر الاصطناعي "فاي 2" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لدعم الدول والجهات التي لديها طموح في دخول قطاع الفضاء.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "وجهت فريقي في مركز محمد بن راشد للفضاء بالعمل على مهمة القمر الاصطناعي "فاي 2" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لدعم الدول والجهات التي لديها طموح في دخول قطاع الفضاء.. المهمة تقدم الفرصة لإرسال ابتكارات وتقنيات، واختبارها في الفضاء على متن القمر الاصطناعي "فاي 2"، الذي يقوم فريق المركز بتطويره.. وهي الثانية من نوعها ضمن مبادرة "استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية".. هدفنا دعم كل ابتكار يسهم في التقدم العلمي والمعرفي، ويحسّن حياة الإنسان".