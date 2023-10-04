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4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول

10/4/2023 5:37:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قد يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى العديد من المشكلات الصحية، كخطر الإصابة بأمراض القلب وإنسداد الأوعية الدموية.

ويمكن لبعض المشروبات أن تساهم في خفض مستويات الكوليسترول، والتي بدروها تمنع الإصابة بالأمراض التي تترتب عليها، وفقا لما نشر في موقع healthmatch.

ومن أبرز المشروبات التي تحارب الكوليسترول المرتفع، ما يلي :

- الشاي الأخضر :

تناول الشاي الأخضر يقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء، ويقلل من الأحماض الدهني، مما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، و خطر الإصابة بأمراض القلب.

- حليب الصويا :

ويمكن لتناول حليب الصويا أن يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

- عصير الطماطم :

ويمكن لشرب عصير الطماطم وبسبب احتواءه على مة الليكوبين أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

- عصير التوت :

يحتوي عصير التوت على الألياف والفلافونيد التي تقلل من الدهون، وتساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم و محاربة الدهون الثلاثية، والالتهابات، ويخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم.

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