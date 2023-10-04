4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قد يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى العديد من المشكلات الصحية، كخطر الإصابة بأمراض القلب وإنسداد الأوعية الدموية.
ويمكن لبعض المشروبات أن تساهم في خفض مستويات الكوليسترول، والتي بدروها تمنع الإصابة بالأمراض التي تترتب عليها، وفقا لما نشر في موقع healthmatch.
ومن أبرز المشروبات التي تحارب الكوليسترول المرتفع، ما يلي :
- الشاي الأخضر :
تناول الشاي الأخضر يقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء، ويقلل من الأحماض الدهني، مما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، و خطر الإصابة بأمراض القلب.
- حليب الصويا :
ويمكن لتناول حليب الصويا أن يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.
- عصير الطماطم :
ويمكن لشرب عصير الطماطم وبسبب احتواءه على مة الليكوبين أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
- عصير التوت :
يحتوي عصير التوت على الألياف والفلافونيد التي تقلل من الدهون، وتساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم و محاربة الدهون الثلاثية، والالتهابات، ويخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم.
MENAFN04102023000151011027ID1107186640
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.