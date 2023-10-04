94% من قضاة الأردن متخصصون

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغت نسبة الفصل في المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة 99.7 %، وفقا لأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.
وقال المسيمي الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمجلس القضائي لاطلاق التقرير لسنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022، إنّ المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه.
وأشار إلى أن أكثر من 94% من القضاة في الأردن هم قضاة متخصصون
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