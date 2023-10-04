94% من قضاة الأردن متخصصون

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت نسبة الفصل في المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة 99.7 %، وفقا لأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.

وقال المسيمي الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمجلس القضائي لاطلاق التقرير لسنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022، إنّ المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه.

وأشار إلى أن أكثر من 94% من القضاة في الأردن هم قضاة متخصصون