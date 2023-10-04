اللجنة الوطنية للانتخابات: إعلان النتائج الأولية لشغل المقاعد الـ 20 سيكون عبر بث مباشر

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات، إن عملية الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لشغل المقاعد الـ 20 لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، في دورتها الخامسة الحالية، سيتم من مركز الانتخاب الرئيسي في "مركز أبوظبي للطاقة"، في بث مباشر، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل.

وأفادت اللجنة بأن الإعلان سيتم بعد انجاز عملية فك الشفرة الخاصة بعملية التصويت الهجين (التصويت عن بعد – التصويت الالكتروني في مراكز الانتخاب) في مركز الانتخاب الرئيس في مدينة أبوظبي، ليتم بعدها اعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة من خلال مؤتمر صحافي مع نهاية يوم الانتخاب الرئيس الموافق 7 أكتوبر المقبل.

وبحسب المادة 55 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات 25 لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فأنه يتم فرز أصوات الناخبين- بعد الإعلان عن انتهاء عملية الانتخاب- وفقاً للإجراءات تنص على اعتبار قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد



