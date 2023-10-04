تغطية مستمرة للعرس الانتخابي وبدء التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة، والتي تستمر لمدة يومين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل بتوقيت الدولة، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً من كل يوم.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم في صباح اليوم الأول للتصويت المبكر في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين للتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من الأصوات، التزاماً بمبادئ الشفافية والدقة.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد افتتحت منظومة التصويت أمام الناخبين في اليوم الأول لعملية التصويت المبكر، بعد أن أجرت فحصاً شاملاً للتأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من أية عمليات تصويت مسبقة؛ بهدف توفير أعلى معايير الحيدة والثقة والنزاهة والشفافية لعملية التصويت.