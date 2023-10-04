تغطية مستمرة للعرس الانتخابي وبدء التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت صباح اليوم عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة، والتي تستمر لمدة يومين.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية.
وأشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل بتوقيت الدولة، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً من كل يوم.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم في صباح اليوم الأول للتصويت المبكر في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين للتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من الأصوات، التزاماً بمبادئ الشفافية والدقة.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد افتتحت منظومة التصويت أمام الناخبين في اليوم الأول لعملية التصويت المبكر، بعد أن أجرت فحصاً شاملاً للتأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من أية عمليات تصويت مسبقة؛ بهدف توفير أعلى معايير الحيدة والثقة والنزاهة والشفافية لعملية التصويت.
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