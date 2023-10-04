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مصر وميرسك توقعان اتفاقية إطارية جديدة بثلاثة مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته

10/4/2023 5:37:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قامت مصر وميرسك بتوقيع اتفاقية إطارية جديدة بثلاثة مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف إقامة منشأة لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية تحديداً بمنطقة السخنة، لتعد هذه الاتفاقية العاشرة ضمن الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال قمة تغير المناخ في نوفمبر الماضي، لتدخل دراسات الجدوى من قبل شركة ميرسك حيز التنفيذ.

وتخطط عملاقة الشحن العالمية «ميرسك» لإطلاق شركة جديدة تحمل اسم سي تو إكس (C2X) تستهدف إنتاج الميثانول الأخضر في مصر وإسبانيا من أجل تزويد السفن بالوقود الأخضر.


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