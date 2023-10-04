أدنوك للتوزيع تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتها في الإمارات

أعلنت أدنوك للتوزيع، عن بدء الاعتماد على الوقود الحيوي B20 في تشغيل أسطول الشركة من الشاحنات الثقيلة لنقل الوقود في الإمارات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل الأسطول بمعدّل 15 %.

ويلعب أسطول الشركة دوراً رئيسياً في توفير منتجات الوقود والغاز المُسال للعملاء التجاريين والشركات، وتمثّل المبادرة خطوة جديدة ضمن مسيرة أدنوك للتوزيع لتنفيذ التزامها بتقليص البصمة الكربونية الناتجة عن عمليّاتها، تماشياً مع جهود مجموعة أدنوك لتسريع خططها لخفض الكثافة الكربونية.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «نعلن عن هذه الخطوة ضمن الجهود التي نبذلها للوفاء بالتزامنا بخفض الكثافة الكربونية لعمليّاتنا بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك عبر استخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتنا. ومن خلال اعتماد الوقود الحيوي B20 في عملياتها، تسعى أدنوك للتوزيع إلى اتخاذ خطوات جادّة والمساهمة في تطوير حلول فعّالة لتأمين مستقبل أكثر استدامة. كما تجسّد هذه المبادرة التزامنا بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».



جديرٌ بالذكر أنّ عمليّة مزج الوقود الحيوي، الذي يجري إنتاجه من بقايا زيت الطهي، تُنجز في أحدث مصانع الشركة في مدينة زايد بإمارة أبوظبي. وتهدف أدنوك للتوزيع من خلال هذه المبادرة إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقل، والتأكيد على تنفيذ التزامها عبر اتخاذ خطوات عملية لتعزيز استدامة القطاع.

وأعلنت أدنوك للتوزيع في يناير 2023 عن نجاحها في تحويل تمويل قائم بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) إلى تمويل مرتبط بأهداف محددة للاستدامة. وقد التزمت أدنوك للتوزيع بنظام الجزاءات والحوافز المرتبط بمؤشرات الاستدامة. ويشمل ذلك معدّل خفض كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الذي يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة ويعتبر ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة للحصول على التمويل المستدام.

وفي هذا الإطار، تعمل أدنوك للتوزيع على تطوير حلول مبتكرة لخدمة قطاع التنقل، بما في ذلك مواصلة جهود توفير نقاط شحن المركبات الكهربائية عبر شبكة محطّات الخدمة التابعة للشركة، والمتوفّرة حالياً من خلال 38 محطة خدمة أدنوك في جميع أنحاء الدولة. كما أعلنت أدنوك للتوزيع في وقت سابق عن إطلاق «E2GO» بالشراكة مع شركة «طاقة»، بهدف إنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.

وتوفر أدنوك للتوزيع أيضاً عبر شبكة محطاتها في الإمارات خيارات بديلة للوقود تشمل الغاز الطبيعي المضغوط. إضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة في العام 2022 سلسلة زيوت «فويجر» الخضراء، وهي زيوت تشحيم بديلة مخصّصة لمحركات البنزين والديزل ومصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%، وذلك تماشياً مع توجّه الشركة لتعزيز تنوُّع منتجاتها وتقديم المزيد من الخيارات المستدامة والصديقة للبيئة استجابةً لاحتياجات العملاء المتغيّرة.