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المتغير الأحدث من كورونا لا يقاوم الأدوية كما يُعتقد

10/4/2023 5:29:01 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال باحثون في معهد كارولينسكا السويدي إن المتغير الأحدث والأكثر تحوّراً من فيروس كورونا المستجد BA.2.86 لم يكن أكثر مقاومة للأجسام المضادة مقارنة بمتغيرات أخرى انتشرت قبله.

وظهر مؤخراً المتغير والذي يختلف تماماً عن أي متغيرات أخرى منتشرة حالياً، بما في ذلك العديد من الطفرات في جين سبايك، وهو ما يذكر بظهور أوميكرون.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن مستويات الأجسام المضادة لـ BA.2.86 كانت أعلى بشكل ملحوظ بعد موجة من عدوى المتغير السابق XBB، ما يشير إلى أن اللقاحات المعتمدة للمتغير السابق يجب أن توفر بعض الحماية المتبادلة لمتغير BA.2.86 الجديد.

وأفادت الدراسة بأنه لا يوجد حالياً أي سبب للقلق بشأن هذا المتغير الجديد، وأن الحصول على لقاح معزز عندما يتاح فكرة جيدة، وفق "مديكال إكسبريس".

وللوصول إلى هذه النتيجة اختبر الباحثون دم متبرعين أصيبوا بالعدوى في ستوكهولم، لمعرفة مدى فعالية أجسامهم المضادة ضد هذا المتغير الجديد.

وقالت النتائج: "وجدنا أنه على الرغم من أن متغير BA.2.86 هو الأكثر تحوراً بسبب الطفرات الكثيرة، إلا أن علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، إن وجدت، ستكون فعالة ضده".

وقال دانييل شيوارد الباحث المشارك: "سنواصل مراقبة المتغيرات الجديدة ومستوى المناعة ضدها. كما نعمل أيضاً على تطوير لقاحات محسنة يمكن أن توفر حماية أوسع".

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