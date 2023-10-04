8 أطعمة ومشروبات لا تتناولها مع الليمون

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد الليمون فاكهة حمضية مشهورة تُستخدم في النظام الغذائي اليومي لفوائده الصحية الفريدة، ولكن يمكن أن يؤثر دمج الليمون مع بعض الأطعمة على المذاق والفوائد الصحية.

ويستخدم الليمون على نطاق واسع بسبب مذاقه المتنوع وفوائده الصحية القوية واحتوائه على فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة والمواد المغذية الأساسية.

لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها مع الليمون لأنها قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وتفسد طعم الأطعمة الشهية.

وتشمل قائمة الأطعمة التي يجب تجنب تناولها مع الليمون القائمة أدناه، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India. .

1-الحليب

يحتوي الليمون على حامض الستريك، والذي عندما يقترن مباشرة بالحليب أو منتجات الألبان الأخرى يتفاعل ويؤدي إلى التخثر وإفساد الملمس.

كما أن استهلاك الاثنين معاً يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات حمضية ويسبب حرقة شديدة وحموضة في المعدة.

2-اللبن والزبادي

كما هو الحال مع الحليب، يمكن أن يتسبب عصير الليمون في تخثر اللبن والزبادي. وعند الرغبة في الجمع بين هذه المكونات فمن الأفضل أن تتم الإضافة تدريجياً وبطريقة مناسبة.

3-الأطعمة شديدة التوابل

وبما أن الليمون حمضي بطبيعته فقد يزيد من حرارة الأطعمة الغنية بالتوابل لذا يجب تجنب إضافة الليمون إلى الأطباق الحارة للغاية لأنه يجعلها حريفة بشدة ما يجعل الطعام أقل متعة.

4-المأكولات البحرية

في حين أن الليمون غالباً ما يستخدم مع المأكولات البحرية، إلا أنه ليس اقتراناً عالمياً، إذ يجب تجنب إقران الليمون مع أنواع الأسماك الأكثر اعتدالاً لأنه يمكن أن يتغلب على نكهاتها الرقيقة.

5- الفواكه الحلوة

ويتميز الليمون بطعم منعش، والذي يمكن أن يتغلب على الحلاوة الطبيعية للفواكه مثل البطيخ والفراولة الناضجة. إذا تم الجمع بين الليمون والفواكه، فربما يمكن إحداث توازن في النكهات من خلال إضافة قليل من العسل لتعزيز الطعم.

6- الخضراوات القلوية

كذلك عندما يقترن الليمون بالخضراوات القلوية مثل السبانخ، فإنه يمكن أن يتسبب في تحول الخضروات إلى لون أغمق وفقدان مظهرها الأخضر النابض بالحياة.

ولتجنب ذلك، يمكن إضافة عصير الليمون إلى الخضروات القلوية قبل وضعها على المائدة مباشرة.

7- بهارات عطرية

ويتمتع الليمون بنكهة حمضية قوية يمكن أن تتعارض أحياناً مع بعض التوابل ذات الرائحة القوية، مثل القرنفل أو الهيل.

وعند استخدام الليمون في الأطباق التي تحتوي على مثل هذه التوابل، ينبغي استخدامه بحكمة للحفاظ على مزايا نكهة ومذاق باقي المحتويات.

8- الخل

في حين أن كلا من الليمون والخل يوفران الحموضة، فإن الجمع بينهما بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى طعم لاذع أو حامض بشكل مفرط، من الأفضل استخدام الخل أو الليمون حسب الوصفات المعتادة.