بلبلة حول صورة عناق بين لاعبتين.. لماذا استفزت الصين؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - مجرد صورة وثقت لحظة عناق بين العداءتين الصينيتين لين يووي ووو ياني، أثارت بلبلة على مواقع التواصل في الصين.

فقد حظر "ويبو" الشهير في الصين تداول تلك الصورة بلا تغطية أرقام المتسابقين اللتين شاركتا في سباق 100 متر حواجز للسيدات، خلال دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، بمربعات رمادية.

سبب ولا أغرب

أما السبب فغريب فعلا، ويكمن في أن أرقام المتسابقتين شكلت عن غير قصد إشارة إلى مذبحة ميدان تيانانمن.

إذ بعد فوز لين بالميدالية الذهبية في السباق بزمن قدره 12.74 ثانية، عانقتها "وو"، فأظهرت اللقطة العداءة الأولى حاملة الرقم 6 على ثيابها، و"وو" الرقم 4.

أي"6/4" وهي الإشارة الشائعة للدلالة على مذبحة ميدان تيانانمن الشهيرة التي وقعت في الساعات الأولى من الرابع من يونيو 1989.

لاسيما أنه على الرغم من مرور سنوات طويلة على الواقعة، فلا تزال النقاشات بشأنها تخضع لرقابة صارمة.

يذكر أنه غالباً ما تخضع المنشورات على مواقع التواصل، فضلا عن وسائل الإعلام أيضا إلى رقابة مسبقة.

ففي 2017، أكد موقع ويبو، أحد أكبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين، والذي يضم ما يقرب من 600 مليون مستخدم شهريًا، أنه وظف 1000 "مشرف" للإبلاغ عن المحتوى "الإباحي وغير القانوني والضار"، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان.