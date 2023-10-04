الاحتلال يحتجز مدير ومعلمي مدرسة شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدير ومعلمي مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة عند مدخل قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال احتجزت لمدة ساعة ونصف الساعة مدير مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، عريف أبو كرش، وعددا من معلمي المدرسة على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية التوانة شرق يطا، وفتشت مركباتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يشار الى أن مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، هي من مدارس التحدي والصمود، ويتلقى العلم فيها ما يزيد عن 50 تلميذا، وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدمها مطلع آب من العام الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت، أول من أمس، وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا جنوب الخليل.



