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إحالة 20 مخالفا للنيابة العامة وضبط 59 طنا من المواد منتهية الصلاحية

10/4/2023 5:24:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 20 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي، على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية ومخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن طواقمها نفذت خلال الفترة ذاتها 397 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2670 منشأة للتأكد من صحة وسلامة السلع، وجرى تحرير 87 تعهدا وأخطارا قانونيا لتصويب أوضاعهم القانونية.

وأشارت إلى أنها ضبطت خلال جولاتها الميدانية 59 طنا من المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية أغلبها منتجات غير وطنية.

وسحبت طواقم حماية المستهلك 46 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريا والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، كما تم اعتماد 35 بطاقة بيان .

وتعاملت الطواقم مع 71 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحالّ التجارية، ومواد منتهية الصلاحية.

وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129.

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