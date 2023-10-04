ذوبان الجليد يهدد بقاء سكان قرية في غرينلاند‎

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- يُنذر صوت ارتطام الجبال الجليدية بالبحر الفيروزي شرق "غرينلاند" بالخطر المحيط بمصير أحد أهم النظم الإيكولوجية في العالم، الذي يقترب من الانهيار.

مع ذوبان الجليد، ينتاب الصيادين من شعب "الإينويت" في قرية "إيتوكورتورميت"، التي تضم إحدى آخر مجموعاتهم، قلق في شأن المصدر الذي سيحصلون منه مستقبلاً على المياه .

ويختزن الغطاء الجليدي في "غرينلاند" نسبة واحد من 12 من مجمل المياه العذبة في العالم، وهو ما يكفي لرفع مستوى سطح البحر 7 أمتار في حال ذوبانه، لكنّ التغير المناخي يهدد مصدر المياه الوحيد للسكان.

المياه والغذاء

ويعد الشتاء البارد والجليد الصلب والكميات الكبيرة من الثلوج أمورًا مهمة ليتمكّن أفراد الإينويت في منطقة "سكورسبي ساوند" من تأمين مياههم وغذائهم، إلا أنّ درجات الحرارة في القطب الشمالي ترتفع بوتيرة أسرع بنحو 4 مرات من المتوسط العالمي.

في "إيتوكورتورميت"، وعلى بعد نحو 500 كيلومتر من أقرب مستوطنة بشرية، يحصل السكان البالغ عددهم 350 شخصًا على مياههم العذبة من نهر يغذيه نهر جليدي يذوب بوتيرة متسارعة.

ويقول إرلينغ راسموسن، من شركة المرافق المحلية "نوكيسيورفيت": "ربما سيختفي النهر الجليدي في غضون سنوات قليلة".

ويشير راسموسن إلى أنّ "مساحة الغطاء الجليدي تتقلّص بصورة متزايدة"، مضيفًا: "قد نضطر مستقبلاً لشرب المياه من المحيط".

ومع ارتفاع تكلفة تحويل الثلوج إلى مياه وعدم إمكان الاعتماد على هذه التقنية، بدأت مجتمعات منعزلة أخرى في غرينلاند تتجه إلى تحلية المياه.

لا يخلو "سكورسبي ساوند"، وهو أكبر مضيق بحري في العالم، من الجليد سوى شهرٍ واحدٍ في السنة، فيما يعتمد السكان خلال فصول الشتاء القطبية على اللحوم التي يوفرها الصيادون.

ولا تصل سفن الشحن إلى إيتوكورتورميت، عند مدخل المضيق، سوى مرة واحدة في السنة. وتشكل الجبال الجليدية الضخمة التي تجعل الممر ضيقًا، تحديًا للبحارة.

ويقول يورغن يولوت دانييلسن، وهو مدرّس ورئيس سابق لبلدية القرية: "نحن بحاجة إلى لحوم من حيواناتنا. لا يمكننا الاعتماد فقط على شراء اللحوم الدنماركية المجمدة".

ولكن مع تقلّص مساحة الجليد بفعل ارتفاع درجات الحرارة، بات الصيد التقليدي للفقميات عن طريق مطاردتها عندما تخرج لتتنفس عبر الثقوب الموجودة في الجليد، أكثر صعوبة وخطورة للصيادين المحليين.

كذلك، يصّعب انخفاض المساحات الجليدية من استخدام الكلاب الزلاجة التي يعتمد عليها الصيادون في العادة.

وليس البشر وحدهم من يواجهون هذه التحديات، إذ يدفع تقلّص الجليد الدببة القطبية الجائعة إلى دخول القرية بحثًا عن الطعام.

أسماك القد القطبية في خطر

تُعد الأنهر الجليدية ذات الجدران الزرقاء، التي تقع بين الجبال الحمراء لمضيق رود، عنصرًا رئيسًا في النظام الإيكولوجي.

وبسبب الظروف الحادة في هذا الموقع، ليست الأماكن التي خضعت لدراسات بكثيرة.

ولكن بعد خمس سنوات من التخطيط الدقيق، تسارع المبادرة العلمية الفرنسية "غرينلانديا" إلى توثيق ما يحدث في المنطقة الأكثر تضررًا من التغير المناخي، قبل فوات الأوان.

ويقول قائد البعثة فنسان إيلير لوكالة فرانس برس خلال وجوده على متن قارب البعثة الشراعي كاماك: "نسمع عن الاحترار المناخي لكن هنا يمكننا رؤيته".

وتخشى كارولين بوشار، كبيرة العلماء في مركز "غرينلاند كلايمت ريسيرتش سنتر"، أن يؤدي انحسار الطبقة الجليدية إلى "خفض التنوع الإيكولوجي" في مضيق سكورسبي.

ويتسبب انهيار الجليد في البحر بجعل المياه الذائبة تعلو تلك الموجودة في المضيق والغنية بالمغذيات.

لكن مع ذوبان الجليد، يخسر النظام الإيكولوجي هذه العناصر الغذائية؛ ما يؤدي إلى خفض أعداد العوالق التي تتغذى عليها أسماك القد القطبية التي بدورها تغذّي الفقميات، وهي مصادر البروتين الرئيس لسكان إيتوكورتورميت.

آثار كارثية

على متن القارب كاماك، تتفقد بوشار محتوى شباكها فيما تضيء الشمس الساطعة عددًا كبيرًا من الأنواع البحرية داخل علبة خاصة بها.

وبين العوالق و"الكريل" في عيّناتها، انخفض عدد يرقات سمك القد من 53 في العام الفائت إلى ثمانٍ فقط هذا الصيف.

وتشير إلى ضرورة إجراء تحليل شامل لتحديد أسباب هذا الانخفاض.

وتقول: "إذا انخفضت أعداد سمك القد بصورة مفاجئة، ماذا سيحدث للفقمة الحلقية والدب القطبي؟".

وقد يكون للانخفاض المحتمل في أعداد سمك القد القطبي آثارٌ كارثيةٌ على السكان المحليين.

طحالب تتسبب بذوبان الجليد

ويوفر البحث الجديد الذي أجرته بعثة "غرينلانديا" صورة قاتمة عن مستقبل الغطاء الجليدي. وفي المضيق الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة، يصطبغ الجليد بلون أحمر.

وهذا الاصطباغ ناجم عن طحالب ثلجية اسمها "سانغينا نيفالويدس" اكتُشفتت علميًّا عام 2019. وتحمي هذه الطحالب نفسها من أشعة الشمس عن طريق فرز صبغة حمراء مائلة إلى البرتقالي كان لها دور في الحدّ من قدرة الجليد على عكس ضوء الشمس وتسببت تاليًا بتسريع ذوبانه.

ويقول الباحثون إنّ هذه الطحالب مسؤولة عن 12% من إجمالي الذوبان السطحي السنوي للغطاء الجليدي في غرينلاند، أي 32 مليار طن من الجليد، وهو رقم "هائل" على قول العلماء.

ومع انتشار الطحالب، يؤكد العلماء أننا نواجه حلقة مفرغة، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تسريع ذوبان الجليد وتعزيز نمو الطحالب التي تتسبب بدورها في تسريع ذوبان الجليد.

"علينا التنبّه"

ويقول مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية إريك ماريشال: "نحن نواجه كارثة".

ويشير إلى أنّ إثباتًا علميًّا للاتجاه الذي تتخذه الطحالب يتطلّب 30 عامًا من البيانات، بينما لا يتمتع العالم بترف الوقت.

ويؤكد أن "الخطر الذي نواجهه هنا هو اختفاء النظام الإيكولوجي برمّته"، مضيفًا: "لا أعتقد أنّ وقف ما يحصل في الوقت المناسب ممكن".

وعند الاقتراب من نهر جليدي أسفل وادٍ شديد الانحدار في فايكنغبوغت، يوجه قائد البعثة إيلير سلاحه إلى أثر تركه دب قطبي في الوحل.

ويعتبر مارشال أنّ المخاطرة بعبور بلد الدببة تستحق العناء.

تطوير تقنية لإبطاء ذوبان الجليد في القطبين

ويسارع فريقه في المركز الوطني للبحوث العلمية ومركز أبحاث الثلوج التابع لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إلى جمع عينات ميدانية في غرينلاند واستعادة بيانات سابقة من الأقمار الاصطناعية للتوصل إلى فهم أفضل لسلوك الطحالب.

ويقول مارشال: "علينا التنبّه ومعالجة هذه المسألة بجدية"، مضيفًا: "ما يحصل في غرينلاند" أساسي لفهم "اضطراب دورة المياه العالمية، والذوبان الكبير للجليد وما يسببه ذلك من ارتفاع مستوى مياه المحيطات".