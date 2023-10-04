بعد إهانته موظفة.. القاضي يأمر ترامب بمنع التداول في المحاكمة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية لدونالد ترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، قرارًا موقتًا بمنع التداول بحق الرئيس الأمريكي السابق على خلفية منشور على منصات التواصل اعتبِر مهينًا لإحدى الموظفات في المحكمة.

وقال آرثر إنغورون إن "الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة"، بينما جلس ترامب إلى طاولة الدفاع في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني، وفقًا لـ"أ ف ب".

وأضاف "اعتبروا هذا التصريح منعًا للتداول يمنع كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علنًا عن أيٍّ من الموظفين التابعين لي".

ولم يذكر القاضي ترامب بالاسم، إلا أنه تطرَّق إلى "منشور مهين على منصات التواصل الاجتماعي" يعود لأحد المتهمين في القضية، في إشارة إلى ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك. ويواجه الثلاثة تهمًا بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لـ"منظمة ترامب" على مدى سنوات.

ونشر الرئيس الجمهوري السابق الثلاثاء على منصته "تروث سوشال" صورة لمعاونة لإنغورون، واصفًا إيّاها بـ"الصديقة" لزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وأضاف في المنشور الذي تمّ حذفه لاحقًا "يجب ردّ هذه القضية على الفور".

ولم يكن ترامب، الذي يعد الأوفر حظًّا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزمًا بحضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطًا بمحاميه.

وترى وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يصرّ على حضور الجلسات المرتبطة بالقضايا المتعددة التي يواجهها، لاعتباره أن ذلك يصبّ لصالحه في الحملة للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكرر الملياردير الأمريكي البالغ 77 عامًا، التنديد بالمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع من مزاولة الأعمال التجارية فيها.

أ ف ب