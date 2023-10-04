صور- مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون محيط برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محيط منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم، وسط حماية من قوات الاحتلال.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا محيط البركة الثالثة وتحديدا منطقة العطن، وانتشروا في المكان.
وأضاف أن مواطنين حاولوا التصدي للمستوطنين واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.
يذكر أن منطقة برك سليمان السياحية والمنطقة المحيطة بها تتعرض منذ فترة الى انتهاكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، آخرها كان قبل ثلاثة أيام.
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