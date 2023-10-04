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صور- مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون محيط برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم

10/4/2023 5:24:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محيط منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم، وسط حماية من قوات الاحتلال.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا محيط البركة الثالثة وتحديدا منطقة العطن، وانتشروا في المكان.

وأضاف أن مواطنين حاولوا التصدي للمستوطنين واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

يذكر أن منطقة برك سليمان السياحية والمنطقة المحيطة بها تتعرض منذ فترة الى انتهاكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، آخرها كان قبل ثلاثة أيام.











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