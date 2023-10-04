الاحتلال يغلق المحلات التجارية في حوارة
التاريخ
10/4/2023 5:24:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحلات التجارية، وسط بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة.
يتبع..
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