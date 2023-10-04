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السودان.. تواصل الاشتباكات في الخرطوم وأنباء عن مقتل أكثر من 20 مدنيا

10/4/2023 5:24:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخرطوم/PNN- أفادت وسائل إعلام سودانية بأن أكثر من 20 مدنيا قتلوا خلال اليوم الماضي شمالي الخرطوم بحري، جراء القصف المتبادل بين قوات الجيش والدعم السريع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سودان توربيون" فإن أكثر من 20 مدنيا سقطوا قتلى جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع على مركز صحي ملحق بمسجد في منطقة الأحامدة بحي السامراب.

كلك أفاد مراسل "RT" بأن الجيش قصف بالمدفعية صباح اليوم الأربعاء، مواقع تتبع لقوات الدعم السريع بضاحية جبرة المتاخمة لمنطقة قيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوبي الخرطوم.

وهاجم طيران الجيش أهدافا عسكرية تابعة للدعم السريع في موقعين هما محيط سلاح المدرعات ومنطقة المجاهدين جنوب شرق الخرطوم.

وواصلت مدفعية الجيش قصفها لمواقع آخرى للدعم السريع في منطقة المقرن وبالقرب من السوق العربي وسط الخرطوم، وقد تحولت هذه المناطق لمسرح للاقتتال الدائم بين الطرفين وذلك لمجاورتها عددا من المقار الحكومية والاقتصادية إلى جانب ارتباطها بعدد من المداخل والجسور الاستراتيجية بين الخرطوم وأم درمان.

وقال شهود عيان إن قوات الدعم السريع قد استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش من مناطق تمركزها بشرق النيل باتجاه قيادة سلاح الإشارة بمدينة الخرطوم بحري.

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