37.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Amman Net) بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 37.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.50 دينار لجهة البيع.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 44.20 و 33.20 دينار على التوالي.
واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، صباح اليوم الأربعاء، عند 1822 دولارا للأونصة الواحدة.
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