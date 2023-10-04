الذهب عالمياً يفقد بريقه وترقب لبيانات التوظيف

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب عالمياً هبوطها، حتى وصلت مع بداية التداولات اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها منذ 7 اشهر.
وكان سبب الانخفاض، وفقاً لتحليل الأسواق، بعد أن جاءت التوقعات بأن تكون بيانات التوظيف قوية، وهو ما يعني المزيد من التشدد ورفع أكثر للفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1832 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1817 دولار للأوقية.
وتترقب الأسواق اليوم، صدور بيانات التوظيف الأولية الأمريكية.
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