الذهب عالمياً يفقد بريقه وترقب لبيانات التوظيف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب عالمياً هبوطها، حتى وصلت مع بداية التداولات اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها منذ 7 اشهر.



وكان سبب الانخفاض، وفقاً لتحليل الأسواق، بعد أن جاءت التوقعات بأن تكون بيانات التوظيف قوية، وهو ما يعني المزيد من التشدد ورفع أكثر للفائدة.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1832 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1817 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق اليوم، صدور بيانات التوظيف الأولية الأمريكية.

