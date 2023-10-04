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الذهب عالمياً يفقد بريقه وترقب لبيانات التوظيف

10/4/2023 5:23:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب عالمياً هبوطها، حتى وصلت مع بداية التداولات اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها منذ 7 اشهر.


وكان سبب الانخفاض، وفقاً لتحليل الأسواق، بعد أن جاءت التوقعات بأن تكون بيانات التوظيف قوية، وهو ما يعني المزيد من التشدد ورفع أكثر للفائدة.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1832 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1817 دولار للأوقية.
وتترقب الأسواق اليوم، صدور بيانات التوظيف الأولية الأمريكية.


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