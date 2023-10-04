MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن موقع "Jane's" المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة تصنع غواصة نووية جديدة من غواصات "فرجينيا" لصالح سلاح البحرية.



وجاء في منشور على الموقع :"أكمل حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries عملية تجميع هيكل الغواصة النووية الجديدة Arkansas التي يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية الأمريكي، هذه هي الغواصة رقم 27 من غواصات فرجينيا التي تصنع لصالح جيش الولايات المتحدة".



ومن جانبه قال نائب مدير حوض Newport News Shipbuilding الأمريكي لبناء السفن: "انتهاء تجميع هيكل الغواصة يشير إلى أن العمل على تصنيعها يسير وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، هذه الغواصة تأتي كنسخة معدلة عن غواصات فرجينيا التقليدية".



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصة الجديدة تنتمي لفئة Block IV المعدّلة، والتي تمتاز عن غواصات "فرجينيا" التقليدية بأنها أكثر قدرة على التخفي عن الرادارات، وتحتاج لعمليات صيانة أقل.

وتأتي الغواصة الجديدة بطول 115 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7800 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 134 شخصا، والحركة بسرعة 34 عقدة بحرية، والغوص لعمق 500 م تحت سطح الماء، أما منظومة تسليحها فستضم صواريخ "توماهوك" المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

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