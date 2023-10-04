بينها الفاكهة والخضار المقطعة مسبقاً.. 4 أطعمة احذرها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر خبراء سلامة الأغذية من تناول 4 أطعمة شهيرة تباع في محلات البقالة، ويتم استخدامها في الكثير من الأطباق، وقد يفاجئك بعضها.



فقد كشف كل من كالي كنيل، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ديلاوير، والدكتور بريان كووك لي، كيميائي الأغذية، عن الأطعمة المحظورة وهي كالتالي:

1- البراعم الخام:

إذا كنت من محبي إضافة أشياء مثل براعم البرسيم كزينة على خبز الأفوكادو والسندويشات، فقد تبين أن مخاطرها قد تفوق فوائدها خصوصا النية منها.

فهي يمكن أن تكون أرضا خصبة لنمو البكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي توصي بطهيها لقتل الجراثيم وتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي .

2- الحليب غير المبستر

هناك الكثير من الأشخاص الذين يروجون للحليب الخام على أنه يحتوي على فوائد صحية كثيرة، لكن الأمر لا يستحق المخاطرة، لأن هناك الكثير من الكائنات المسببة للأمراض التي لا تزال على قيد الحياة في هذا المشروب.

ومعظم الحليب المباع اليوم مبستر، مما يعني أنه تم تسخينه لفترة معينة من الوقت إلى درجة حرارة معينة لضمان قتل أي بكتيريا ضارة.

كما دعمت إدارة الغذاء والدواء هذه الفكرة، حيث إن الحليب الخام يمكن أن يسبب أمراضا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

3 - المنتجات المقطعة مسبقاً

يقترح خبراء التغذية غسل المنتجات المقطعة مسبقاً قبل تناولها، وهو ما أكده مركز السيطرة على الأمراض، لأنها يمكن أن تحتوي على البكتيريا.

كما أوصى مركز السيطرة على الأمراض أيضا بالتأكد من بقاء الفواكة والخضروات المقطعة باردة وفصلها عن اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية التي قد تكون موجودة في عربة البقالة الخاصة بك.

أما بشأن قطع البطيخ فهي "الأكثر عرضة" للتلوث لعدة أسباب مختلفة، السبب الأول هو أنها تنمو في الأرض، مما يعني أنها يمكن أن تمتص الماء القذر أثناء عملية النمو - وحتى تتلامس مع براز الحيوانات.

كما يمكن أن يحتوي جلد الفاكهة على البكتيريا أيضا.

4 - بار الطعام الجاهز الساخن

على الرغم من أن الطعام الذي يتم تقديمه في البار الساخن ليس سيئا تمامًا، فمن المهم الانتباه إلى بعض الطرق التي يتم الحفاظ عليها حيث يجب أن تبقى جميع الأطعمة الساخنة في البار عند درجة حرارة 140 درجة فهرنهايت أو أعلى، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

أما إذا كان الطعام باردًا، فيجب أن يبقى في درجة حرارة أقل من 41 درجة فهرنهايت.

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