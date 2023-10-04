الدولار يرتفع على خلفية بيانات قوية لسوق العمل الأميركي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار على خلفية بيانات قوية أظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في آب الماضي، لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهرا عند 107.34 مقابل سلة من العملات.
ووصل مؤشر الدولار إلى 107.07 في أحدث قراءة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.03 % إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في 7 أشهر.
وتراجع الين الياباني اليوم الأربعاء، بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو 2% خلال جلسة أمس الثلاثاء.
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