الدولار يرتفع على خلفية بيانات قوية لسوق العمل الأميركي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار على خلفية بيانات قوية أظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في آب الماضي، لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهرا عند 107.34 مقابل سلة من العملات.



ووصل مؤشر الدولار إلى 107.07 في أحدث قراءة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.03 % إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في 7 أشهر.



وتراجع الين الياباني اليوم الأربعاء، بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو 2% خلال جلسة أمس الثلاثاء.