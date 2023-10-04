لإطالة العمر بدون أمراض.. 9 عناصر غذائية مهمة للمرأة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لكل امرأة، يجب أن يكون نظامك الغذائي غنيا بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية إذا كنت ترغبين في البقاء بصحة جيدة والعيش لفترة أطول خصوصاً بعد مرورك بالعديد من التحديات الصحية من الحيض والحمل إلى الرضاعة الطبيعية وانقطاع الطمث.



ويقول دكتور تي راغيشواري ريدي، استشاري أول أمراض النساء والتوليد، ان هناك عناصر غذائية مهمة للنساء في كل الأعمار وهي كالتالي:

1 - حمض الفوليك

هو عنصر غذائي حيوي يجب على كل امرأة دمجه في نظامها الغذائي اليومي لتحسين صحة القلب ووظائف الأعصاب ومشاكل الجلد والعين والهضم والدورة الدموية وإنتاج الطاقة.

وخلال فترة الحمل، ينصح الأطباء النساء بتناول حمض الفوليك، لأنه من المحتمل أن يقلل من فرص العيوب الخلقية عند الأطفال.

2 - الكالسيوم

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا للحفاظ على عظام وأسنان قوية حيث تتعرض النساء، خاصة مع تقدمهن في العمر، لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تتميز بهشاشة العظام وضعفها.

3 - فيتامين D

يعد فيتامين D ضروريًا لامتصاص الكالسيوم وتعزيز وظيفة المناعة والصحة العامة، حيث يعمل كهرمون في جسم المرأة.

4 - الحديد

إن الحديد هو عنصر غذائي أساسي آخر ضروري للحفاظ على صحة الدم الجيدة ويساعد على الوقاية من فقر الدم.

وإذا لم يتم استهلاك الحديد بشكل صحيح، يمكن أن يعاني الشخص من التعب والضعف الشديد. وينصح الخبراء بتناول الحديد مع المواد الغذائية الغنية بفيتامين C لامتصاص أسرع وهضم أفضل.



5- أحماض أوميغا 3

تعتبر أحماض أوميغا-3 الدهنية ضرورية للحفاظ على صحة القلب الجيدة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو السبب الرئيسي للوفاة بين النساء.

6 - البروتين

يأتي البروتين كعنصر بناء أساسي للحياة وهو ضروري لكتلة العضلات والوظيفة المناعية وإصلاح الأنسجة.

تحتاج النساء من جميع الأعمار إلى استهلاك كمية كافية من البروتين للحفاظ على الصحة العامة.

7- فيتامين C

إن فيتامين C، المعروف باسم حمض الأسكوربيك، هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب عددًا من الأدوار المهمة في صحة المرأة.

يعزز إنتاج الكولاجين، مما يفيد صحة الجلد وشفاء الجروح. كما يعمل فيتامين C على تحسين امتصاص الحديد، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للنساء اللاتي يعانين من فقر الدم بسبب نقص الحديد.

8 - الألياف

تمثل الألياف مصدر قوة غذائية مفيد للنساء من جميع الأعمار حيث تعزز الألياف جهود الاحتفاظ بوزن صحي للجسم، ويساعد على الهضم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

9- البوتاسيوم

إن البوتاسيوم هو إلكتروليت ضروري لتنظيم ضغط الدم وكذلك صحة العضلات والأعصاب. يساعد تناول كمية كافية من البوتاسيوم على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

العربية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة