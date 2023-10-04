أبو علي: نظام الفوترة الوطني إصلاحي ولا يهدف لفرض ضرائب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، اليوم الأربعاء، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب، وهو تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها الكترونياً، ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين.



وأوضح ابو علي، خلال اللقاء الذي نظمته هيئة منتدى الخليل للتنمية الشاملة، أنه تم مراعاة أن يكون النظام سهلاً وبسيطاً على كل من يستخدمه، وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة، وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة، دون أن يرتب أي تغييرات عليها.



وأشار، إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، وموضحاً بأنه تم إجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائماً للاستخدام دون أي عوائق.

