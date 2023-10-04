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السفير عياد يقدم أوراق اعتماده لرئيس جنوب إفريقيا

10/4/2023 5:23:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم السفير وصفي عياد، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية جنوب إفريقيا.

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