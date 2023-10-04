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كريم تحتفل بأول مهرجان قيم في الأردن!

10/4/2023 5:23:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفلت كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، بمهرجان القيم الذي يعتبر الأول من نوعه في الاردن، وذلك كجزء من مبادرة شاملة إقليمية لكريم.

وكان هذا الحدث أكثر من مجرد احتفال، فقد شكل تذكيرًا حيويًا بالتزام الشركة الدائم بقيمها الأساسية منذ انطلاقتها في عام 2012.

وكان الاحتفال يعج بالأنشطة الترفيهية والضيوف المميزين والجوائز المختلفة، ويمثل الاحتفال أيضًا يومًا من الوحدة والتأمل والالتزام بالمبادئ القوية التي تقود رحلة نجاح كريم بشكل مستمر.
وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: يعكس "مهرجان القيم" في الاردن كل ما يميز كريم فنحن أكثر من مجرد زملاء؛ نحن مُلاك متحدين بشكل مستمر ويلعب كل منا دورًا حيويًا في دفع أهداف كريم قدمًا.

ويعتبر هذا اليوم تذكير بأن قيمنا الأساسية ليست مجرد كلمات فقط، بل هي أفعال نعيشها بشكل يومي، توجهنا نحو تمكين منطقتنا وتحقيق إمكاناتها الهائلة".
ويجدر بالذكر لأن كريم بدأت برغبة في بناء شيء كبير وهادف؛ شيء يساعد الناس في منطقتنا ويلهم الآخرين.

واليوم، نفتخر بأن نقول أن هذه هي قيم كريم:
1. مُلّاك، لا موظفون
2. نجاح بلا حدود
3. كل تجربة تصنع فارقاً
4. ملتزمون بالتطور معاً
5. نلتزم بمسؤولية حقيقية تجاه مجتمعاتنا
6. نسعى لبناء مؤسسة مستدامة










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