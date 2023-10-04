Wednesday, 04 October 2023 01:02 GMT

السعودية تُمدد خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية 2023

10/4/2023 5:23:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، مواصلة العمل بسياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط، بمقدار مليون برميل يومياً، اعتبارا من تشرين الثاني المقبل وحتى نهاية العام.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس" بأن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قال إن المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز الماضي، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.


وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج. واس

MENAFN04102023000208011052ID1107186534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث