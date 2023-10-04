الاحتلال الإسرائيلي يمنع موظفين في الأوقاف من دخول المسجد الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من موظفي الأوقاف من الدخول إليه صباح الأربعاء.



وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال دققت في هويات الموظفين، ومنعت عددا منهم من الدخول إلى باحات المسجد للقيام بأعمالهم هناك، بالتزامن مع التدقيق في هويات المقدسيين القادمين للصلاة، وعدم السماح لكثير منهم بالدخول، واحتجاز هويات من يسمح لهم بالدخول داخل المسجد، ومنعهم من التنقل إلا في مناطق محددة.



وحضرت أعداد كبيرة من المستوطنين في البلدة القديمة قرب باب المجلس، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية.

وفا